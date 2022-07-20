YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Netkent Üniversitesi, final sınavlarını KKTC ve Türkiye'deki 57 farklı merkezde yüz yüze gerçekleştirdi

Netkent Üniversitesi, final sınavlarını KKTC ve Türkiye'deki 57 farklı merkezde yüz yüze gerçekleştirdi

20.07.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay: - "Ölçme ve değerlendirme açısından vize sınavlarını online olarak gerçekleştirirken, final sınavlarımızı öğrencilerimizin olduğu şehirlerde gözetmen denetiminde yüz yüze oturumlarda gerçekleştiriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Yenilikçi eğitim modeli ile mezunlarının farklılaşarak öne çıkmasını hedefleyen ilk online Türk üniversitesi Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, final sınavlarını KKTC ve Türkiye'deki 57 farklı merkezde yüz yüze yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, akademik eğitimi en üst düzeyde veren, çağın eğitsel, kültürel ve teknolojik olarak ürettiği değerleri eğitimin odağında tutan, zaman ve mekan kısıtlamalarını kaldırarak dijital öğretimi yöntem olarak benimseyen ve mezunlarına kariyer konusunda ufuk açan Netkent Üniversitesi, 2021-2022 akademik yılı bahar dönemi final sınavlarını KKTC yerleşkesi ve Türkiye'nin birçok farklı ilinde yüz yüze oturumlarla gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Netkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, interaktif eğitim ve çevrim içi dersler yöntemiyle öğrencilerini en donanımlı şekilde geleceğe hazırlamaya özen gösterdiklerini belirterek, "Netkent Üniversitesi olarak öğrencilerine akademik eğitimi en üst düzeyde veren, çağın eğitsel, kültürel ve teknolojik olarak ürettiği değerleri eğitimin odağında tutan, zaman ve mekan kısıtlamalarını kaldırarak dijital öğretimi yöntem olarak belirledik. Bu sayede farklı coğrafya ve zaman dilimlerinde yaşayan öğrenciler ve akademisyenler arasında eğitim ve öğretimi sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mekana bağlı kalınmaksızın tıpkı geleneksel bir sınıf ortamında olduğu gibi eğitimin canlı ve interaktif derslerle öğrencilere verildiğini aktaran Turgay, şunları kaydetti:

"Günümüz çağının esnekliğine uygun olarak öğrenciler kaydedilmiş dersleri daha sonra dinleyebiliyor. Ölçme ve değerlendirme açısından vize sınavlarını online olarak gerçekleştirirken, final sınavlarımızı öğrencilerimizin olduğu şehirlerde gözetmen denetiminde yüz yüze oturumlarda gerçekleştiriyoruz. 2021-2022 akademik yılı bahar dönemi sınavlarımızı da KKTC yerleşkemiz ve Türkiye'deki 57 farklı merkezde yüz yüze oturumlarla gerçekleştirdik.

Online şekilde gerçekleştirilen eğitimler, tüm dünyaya önemli olanın yöntem değil, eğitmen ve içerik olduğunu çok net bir şekilde gösterdi. Bilginin sadece geleneksel yöntem ile aktarılması gerekmiyor. Bu zaten yaşadığımız dünyanın dinamiklerine ters bir durum. Yaşanan değişimlere adapte olarak en iyi verimi almamız gerekiyor. Değişen dünyada geleneksel örgün eğitim veren üniversiteler ile birlikte dijital üniversiteler de global yükseköğretim sektöründe önemli bir pay sahibi olacak. Böylece eğitmenin direkt olarak ön planda yer alacağı ve önemli olanın yöntem değil etkili eğitmen ile bilginin etkin aktarımı olduğunun bilinci akademik dünyada şekillenecek."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksideki yolcunun taşıdığı kutuda uyuşturucu bulundu15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksideki yolcunun taşıdığı kutuda uyuşturucu bulundu
Mersin'de 16 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildiMersin'de 16 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi
Amasya'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandıAmasya'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
netkent üniversitesi

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:50
Sabah
05:42
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:39
Yatsı
22:22
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.