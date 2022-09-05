Netkent Üniversitesi, Netkent Start programını hayata geçirdi

İSTANBUL (AA) - Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, "Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi olarak eğitimde fırsat eşitliği ilkesini uygulama yolunda önemli bir adım atıp lise mezunlarına yönelik Netkent Start programını hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala herhangi bir üniversiteye kaydını gerçekleştirmemiş öğrenciler okullara yerleşmek için bir sonraki yılı beklemeye başladı.

Ancak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi tarafından tasarlanan Netkent Start programıyla, lise diploması olan öğrenciler belirlenen 4 yıllık lisans programlarına başvurma hakkına hala sahip bulunurken, ayrıca ikinci üniversite kapsamında kayıtlar da devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, 2022-2023 üniversite kayıt işlemlerinin 22-26 Ağustos 2022 günleri arasında tamamlandığını hatırlatarak, birçok öğrencinin üniversiteye yerleşirken, bazı öğrencilerin ise çeşitli sebepler sonucu üniversite kaydını yapamadığını aktardı.

Her yaştan öğrencinin eğitim almak için üniversite kayıt tarihleri geçse de hala fırsatları olduğunu belirten Turgay, şunları kaydetti:

"Netkent Start programı ile lise mezunları, Netkent'in İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi'nin belirlenen 4 yıllık lisans programlarına başvurma hakkına sahip olacak. Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi olarak eğitimde fırsat eşitliği ilkesini uygulama yolunda önemli bir adım atıp lise mezunlarına yönelik Netkent Start programını hayata geçirdik. Bu programa katılan lise mezunları, Netkent'in İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi’nin belirlenen 4 yıllık lisans programlarına başvurma hakkına sahip oluyor.

Bu çerçevede İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Ekonomi ve Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile İşletme, Mühendislik Fakültesi'nin ise Yazılım Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümleri öğrenci kabul ediyor. Öğrenciler kimlik bilgilerini ve lise diplomalarını sisteme yükleyerek Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’ne kayıt için kolayca başvuru yapabiliyorlar. Öğrenciler kayıt işlemlerini gerçekleştirdikten sonra üniversitemizin düzenlediği 'Netkent Öğrenci Yerleştirme ve Sıralama Sınavı'na girmeleri gerekiyor. Ardından tercih ettikleri programa yerleşmeleri gerçekleşiyor."

Prof. Dr. Tayfun Turgay, okuduğu bölümü istediğinden emin olamayanlar, kendini başka branşlarda da geliştirmek isteyenler için küresel iş ağına atacakları adımları sağlamlaştırmak adına Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nin ikinci üniversite fırsatı tanıdığını bildirdi.

Turgay, "İkinci bir üniversite okumak suretiyle multidisipliner bir yaklaşım ile başka bölümlere yönelmek isteyen öğrencilere bu fırsatı sunuyoruz. Dijitalleşen dünya sonucu eğitimin de dijitalleşmesi bizlere bu imkanları sunuyor. Netkent Üniversitesi olarak öğrencilerin hayallerini gerçekleştirebilmesi adına ikinci üniversite statüsünde sınavsız olarak öğrenci kabul ediyoruz. Üniversitemize kayıt olmak için ön lisans ya da lisans mezunu veya öğrencisi olmanız yeterli oluyor. Eğitim esnekliği ve kaliteli eğitime ulaşım olgusunu öğrencilerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

