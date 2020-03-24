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NetWork’te renkli marin rüzgarı

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.03.2020 15:22 | Son Güncelleme

NetWork’te renkli marin rüzgarı

İSTANBUL (AA) - NetWork İlkbahar/Yaz koleksiyonu temalarından biri olan marin, yeni sezonda dikkati çekiyor.

Network'ten yapılan açıklamaya göre, blok renk kullanımları ile NetWork koleksiyonunda yeniden tanımlanan marin temasında parçalar birbirleri ile kombinlendiğinde, NetWork kadınını ortaya çıkarıyor. Lacivert ve beyaz rengin birlikte kullanıldığı koleksiyonda, en canlı tonuyla kırmızı ise marin temasına hiç olmadığı kadar renk katıyor.

Dinamik renkler ile oluşturulan çizgiler ve renk blokları, saten ve koton kumaşlar ile buluşarak çarpıcı bir stil sunarken, kırmızı tüvit ceketler ise lüks bir görünüm yaratıyor. Temanın en öne çıkan desenlerinden çıpa, halat ve zincirin renkli yorumu triko kazaklarda ve saten şortlarda göze çarpıyor. Çizgili triko ve kırmızı ceketin, lacivert pantolonlarla birleştiği görünümler bu yaz marinin en sevilen tasarımları olacak.

Açıklamaya göre ayrıca, NetWork İlkbahar/Yaz erkek koleksiyonu ile marin stili erkekler için de canlı renklerde yorumlanıyor. NetWork erkeği; lacivert, beyaz, saks mavisi ve kırmızı renklerini maskülen formlarla birleştiren marin stiliyle dikkati çekiyor. Koleksiyonda yer alan çizgi detaylı takımlar, mavinin en canlı tonlarıyla birlikte sneaker ile kombinlenerek klasik formları sportif bir görünüme kavuşturuyor. İlkbahar/Yaz koleksiyonu ile marin teması, denizin ve güneşin esintisini her tasarımı ile hissettirecek.

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Anahtar Kelimeler:
Marin network

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