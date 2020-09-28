NEÜ TEKNOFEST Finalinde 14 takımla yarıştı

Bilim ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 14 farklı kategoride finalde yarıştı.

Gaziantep’te bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen TEKNOFEST finallerinde NEÜ’yü Jet Motor Tasarım kategorisinde temsil eden ‘NEU-CFD’, 147 takım arasından üçüncülüğü elde etti. NEU-CFD’ye, ödüllerini T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar verdi. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve TEİ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, NEU-CFD takımını ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

“Necmettin Erbakan görse gurur duyardı”

Salgınlarda kullanılmak üzere, sağlık çalışanlarını korumaya yönelik geliştirdikleri 4 ayaklı mobil robot ‘Tulpar’ ile yarışmaya katılan Manas takımını ziyaret eden T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, proje hakkında öğrencilerden bilgi alarak bir süre sohbet etti. Bayraktar sohbetinde öğrencilere, “Rahmetli Necmettin Erbakan Hoca görseydi, sizlerle gurur duyardı” dedi.