NEÜ Veteriner Fakültesi öğrencilerini bekliyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ereğli Veteriner Fakültesi, yeni eğitim öğretim yılı için ilk öğrencilerini alacak.

Resmi Gazetede yayınlanan kurulma kararının ardından Ereğli Veteriner Fakültesine 2020-2021 akademik yılı için 60 öğrenci kontenjanı açıldı. NEÜ Veteriner Fakültesini tercih edecek öğrenciler için yeni bir bina hazırladıklarını kaydeden NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, “Yeni fakültemizin ilk öğrencileri için yeni bir bina hazırladık. Yeni fakülte binamızın, çevre düzenlemesi gibi birkaç kalem işi kaldı. Onları da inşallah yeni akademik yılın başlangıcına kadar bitireceğiz. Şimdiden fakültemizi tercih edecek olan öğrencilerimize, idari ve akademik personelimize ve Ereğli’ye hayırlı olsun” dedi.

Ereğli’nin tarım, hayvancılık, gıda, yenilenebilir enerji, lojistik gibi birçok alanda yüksek potansiyele sahip olduğunu belirten Rektör Zorlu, ilçenin sahip olduğu potansiyelin daha verimli hale getirilmesi ve endüstriye dönüştürülmesi için yükseköğretim düzeyinde eğitim verecek olan Veteriner Fakültesinin kurulmasının son derece yerinde olduğunu vurguladı. Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri olmak üzere fakültenin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.



