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NEÜ’de ‘Engelsiz Fotoğraflar’ yarışacak

KONYA HABERLERİ  | 09.12.2020 14:56 | Son Güncelleme

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından düzenlenen ‘Engelsiz Fotoğraflar’ adlı fotoğraf yarışması için başvurular başladı.Başvuruları 5 Mart 2021’e kadar sürecek olan ‘spor’ temalı fotoğraf yarışmasında birinciye 2 bin 500 TL, ikinciye bin 500 TL ve üçüncüye ise bin TL ödül verilecek.

NEÜ’de ‘Engelsiz Fotoğraflar’ yarışacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından düzenlenen ‘Engelsiz Fotoğraflar’ adlı fotoğraf yarışması için başvurular başladı.
Başvuruları 5 Mart 2021’e kadar sürecek olan ‘spor’ temalı fotoğraf yarışmasında birinciye 2 bin 500 TL, ikinciye bin 500 TL ve üçüncüye ise bin TL ödül verilecek. Yarışmanın sonuçları 12 Mart 2021 tarihinde açıklanacak. Üniversiteden yapılan açıklamada fotoğraf yarışmasının amacının, toplumda engellilerle ilgili farkındalık ve bilinç oluşturmak, imkân verildiğinde birçok başarı kazanabileceği algısını geliştirmek, yaşama pozitif bakmalarına katkı sunacak anları resmetmelerini sağlamak, spor yapabildiklerini göstermek ve yapma isteklerinin artırılmasını sağlamak olduğu belirtildi. Açıklamada yarışmanın içeriği hakkında, “Yarışma engelli üniversite öğrenci ve personellerinin kendilerinin fotoğraf makinesinin kadrajında olması kaydı ile kendi yaptıkları bir veya birkaç sportif hareketi başkasına çektirerek veya var olan fotoğrafı göndererek yarışmaya katılımını içermektedir” denildi.
Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya fotoğraf göndermek, genel katılım koşulları ve yarışma şartnamesini incelemek isteyenler; www.erbakan.edu.tr sayfasında yer alan “Engelsiz Fotoğraflar Fotoğraf Yarışması” başlıklı duyurudan yarışma hakkında detaylı bilgiye ulaşabilecekler.

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