NEÜ’de Koronavirüs Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi

Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Erayman ise, an itibariyle 28 ülkede 40 binin üzerinde vakanın tespit edildiğini aktardı. Erayman, “Yüzde 2 ölüm oranıyla seyreden salgında vakaların yüzde 99’u Çin’de bulunuyor. Ülkemizde şu ana kadar vaka tanımlanmadı. Süreci Sağlık Bakanlığı ve bizler de yakından takip ediyoruz. Hastaların yaklaşık yüzde 85’inde öksürük, ateş belirtileri olurken özellikle 65 yaşından büyükler, bağışıklık sistemi baskılanan veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaç alanlar, gebeler, obezler, kronik akciğer ve kalp hastalığı olanlarda ağır nefes darlığı ve solunum yetmezliği belirtileri daha çok ortaya çıkmaktadır. Hastalık insandan insana hapşırma, öksürme, nezle gibi belirtilerle ortaya saçılan sekresyonların diğer insanlara direk ulaşması veya bu sekresyonların çevre yüzeylere yapışması sonucu insanların bu yüzeylere teması ile yayılmaktadır. Hastalığın tanısı, klinik şüphesi olan vakaların solunum yollarından alınan örneklerin referans laboratuvarında doğrulanması ile konulmaktadır” dedi.

Hastalığın tedavisinde henüz etkili spesifik bir ilaç ve hastalıktan korunmak için kullanılabilen bir aşının mevcut olmadığının altını çizen Doç. Dr. Erayman, “Hastalığın tedavisi, semptomların düzeltilmesine yönelik sağlık bakımıdır. Hastalıktan korunmanın en temel yolları ise; kalabalık ortamlara böyle dönemlerde ihtiyaç yoksa girmemek, solunum yolu enfeksiyonu belirtileri varsa maske takmak, hastalığın yaygın olduğu yere seyahat etmemek, hastalık tanısı olanlarla yakın temas içinde olmamak ve maske takmak, her zaman en temel korunma yolu olan en az 20 saniye bol sabunla eğer sabun o anda mevcut değilse el dezenfektanı ile el yıkamaktır” ifadelerini kullandı.