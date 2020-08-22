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NEÜ’de online dart turnuvası düzenlendi

KONYA HABERLERİ  | 22.08.2020 17:12 | Son Güncelleme

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde (NEÜ) Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle online dart turnuvası gerçekleştirildi.NEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının, üniversite personeli ve öğrencilerine yönelik düzenlediği turnuvada farklı mekanlarda bulunan rakipler görüntülü konuşma yöntemiyle hakemler gözetiminde yarıştılar.Turnuva hakkında bilgi veren NEÜ Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Emre Çınar, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Online dart turnuvamızı sorunsuz bir şekilde tamamladık.

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde (NEÜ) Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle online dart turnuvası gerçekleştirildi.
NEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının, üniversite personeli ve öğrencilerine yönelik düzenlediği turnuvada farklı mekanlarda bulunan rakipler görüntülü konuşma yöntemiyle hakemler gözetiminde yarıştılar.
Turnuva hakkında bilgi veren NEÜ Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Emre Çınar, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Online dart turnuvamızı sorunsuz bir şekilde tamamladık. Üniversitemiz personeli ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu turnuvadaki amacımız, sportif bir faaliyette bir araya gelerek kaynaşmak ve birlik beraberlik duygusunun artmasını sağlamaktı. Malum, pandemi döneminde öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz birbirinden fazlasıyla uzak kalmıştı. Mesafeler uzak olsa da online olarak düzenlediğimiz bu turnuva sayesinde Necmettin Erbakan Üniversitesi ailesinin bir araya gelmesine vesile olduk, keyifli bir organizasyon oldu” dedi.
NEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mehmet Büyükdede ise, online dart turnuvasının, pandemi döneminde sportif manada gerçekleştirilebilecek organizasyonlardan biri olduğunu ifade etti. Büyükdede, “Üniversitemizi bundan sonraki dönemde sportif etkinlikleri hem niceliksel hem de niteliksel olarak artırmak adına bütün imkanları azami derecede kullanacağız. İnşallah bu amacımıza da vakıf olacağız. Turnuvamızı gerçekleştirmemizde bizlere destek sağlayan başta Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu olmak üzere Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, İl Temsilcisi Umut Umutlu ve turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Turnuva birinciliğini online olarak yarışan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi yüksek lisans öğrencisi Ömer Ali Anlar elde ederken, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü yüksek lisans öğrencisi Mehmet Vadioğlu ikinci, SKS personeli Emine Kumru ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere madalya ve ödüllerini NEÜ Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Emre Çınar verdi.

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