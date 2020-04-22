NEÜ’de tedavi gören çocuklar için balonlar uçuruldu

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Çocuk Servislerinde tedavi gören çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için hastane bahçesinde balon uçurma etkinliği düzenlendi.

NEÜ Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, çocuk servislerinde görev yapan hemşireler ve sağlık personeli, çocukları bu özel günde sevindirmek için hazırlık yaptı. Hastane bahçesine balonlar ve bayraklar asıldı, çocuklara bayraklar dağıtıldı.

Programda konuşan NEÜ Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Reisli, “Bundan yüzyıl önce 23 Nisan 1920’de Türkiye Cumhuriyetimizin ilk millet meclisi Ankara’da toplandı ve bugün ’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ olarak kutlanmaktadır. Aynı zamanda 23 Nisan, dünyada çocuklara armağan edilen yegane resmi ve milli bayramdır. Biz de çocuklarımızın bu coşkulu bayramına katkıda bulunmak üzere balon uçurma etkinliği düzenledik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın yüzüncü yılı kutlu olsun” dedi.

Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev’in de katıldığı etkinlik, doktor, hemşire ve sağlık personellerinin balonları gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi.

