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Nevrigül’ün ölümündeki sır perdesi aralandı

29.11.2023 09:43 | Son Güncelleme:
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Bursa’da kaybolduktan 47 gün sonra zeytin bahçesinde cesedi bulunan 22 yaşındaki Nevrigül Alan’ın intihar ettiği kesinleşti.

Nevrigül’ün ölümündeki sır perdesi aralandı

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı titiz araştırmada eşinden ayrılan ve psikolojik bunalıma giren 2 çocuk annesinin canına kıydığını yaptığı DNA testi, genç kadına ait malzemelerdeki bulgular ve tanık ifadelerinden kesinleştirdi. Nevrigül Alan’ın intiharı Müge Anlı’nın programında günlerce masaya yatırılmıştı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı Nevrigül Alan’ın ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı. Olayın intihar olduğu ise yapılan otopsi, elde edilen delillerdeki incelemeler ve DNA testlerinden netleşti.
Savcılık, Alan’ın cesedinde saç telinden DNA örnekleri alıp çevrede geniş çaplı araştırma yaptırdı. Nevrigül Alan’ın cesedi yere indirilmeden ağaç ve ası malzemesinde bakan bir kişiye ait DNA bulgularına rastlanılmazken, yapılan otopside intihar ettiği ortaya çıktı. Öte yandan otopsiye olaya bakan savcının girdiği öğrenildi.
Nevrigül’ün cesedi ve yakınında bulunan 2 adet cep telefonu, kol çantası, çakmak, şarj aleti, kulaklık, toka ve para ile ilaç ve alkol şişeleri olay yeri ekiplerince titizlikle incelendi. Bölgedeki köpeklerin çantayı karıştırdığı yapılan detaylı iz araştırmasında ortaya çıktı.
Öte yandan telefonları incelenen Alan’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Fevzi Alan’a psikolojisinin bozuk olduğunu, intihara meyilli mesajlar attığı ve intihar mektubu bırakıldığı tespit edildi. Yapılan araştırmalar çerçevesinde Nevrigül Alan’ın intihar ettiği kesinleşti.
Yapılan olay yeri tespitinde genç kadının terliklerinin incelendiği, cesedin yanında bulunan çanta ve sapında yer alan izlerin de çantanın hayvanlar tarafından sürüklendiği tespitini güçlendirdiği kaydedildi.
Genç kadının yakınlarına da bunalımda olduğunu ifade ettiği, cinayet masası dedektifleriyle olay yeri inceleme şube müdürlüğü kriminal dedektiflerinin tespitlerinin intihar olayını kesinleştirdiği vurgulandı.

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