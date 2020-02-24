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Nevşehir 1.Amatör Ligde haftanın sonuçları

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 24.02.2020 09:19 | Son Güncelleme

Nevşehir 1.Amatör Ligde 12.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.1.Amatör Ligde 12.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan müsabakalar ile tamamlanırken A grubunda Suvermez Kalespor, B Grubunda ise Ürgüpspor liderliğini sürdürdü.

Nevşehir 1.Amatör Ligde haftanın sonuçları

Nevşehir 1.Amatör Ligde 12.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.
1.Amatör Ligde 12.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan müsabakalar ile tamamlanırken A grubunda Suvermez Kalespor, B Grubunda ise Ürgüpspor liderliğini sürdürdü. 12.Haftada futbolseverler 23 gol izlerken, Kavak Gençlikspor ise ligden çekildi.
12.Hafta da oynanan maçlarda, Kavakspor: 0 Derinkuyugücü: 3 (hükmen), Ortahisar Belediyespor: 4 Nevşehir 1969: 1, Telekom : 0 K.Avanosspor: 5, Kozaklıspor: 0 Ürgüpspor: 5, Yazıhüyükspor: 3 Suvermez Kalespor: 2, Görespor: 2 Kaymaklı spor: 1 sonuçları alındı.

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Akşam
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Nevşehir Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

Dörtkol Eczanesi
Merkez
Göreme Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Can Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Parlak Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
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