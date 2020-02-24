Nevşehir 1.Amatör Ligde haftanın sonuçları

Nevşehir 1.Amatör Ligde 12.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

1.Amatör Ligde 12.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan müsabakalar ile tamamlanırken A grubunda Suvermez Kalespor, B Grubunda ise Ürgüpspor liderliğini sürdürdü. 12.Haftada futbolseverler 23 gol izlerken, Kavak Gençlikspor ise ligden çekildi.

12.Hafta da oynanan maçlarda, Kavakspor: 0 Derinkuyugücü: 3 (hükmen), Ortahisar Belediyespor: 4 Nevşehir 1969: 1, Telekom : 0 K.Avanosspor: 5, Kozaklıspor: 0 Ürgüpspor: 5, Yazıhüyükspor: 3 Suvermez Kalespor: 2, Görespor: 2 Kaymaklı spor: 1 sonuçları alındı.

