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Nevşehir 1.Amatör Ligde haftanın sonuçları

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 01.03.2020 14:39 | Son Güncelleme

Nevşehir 1.Amatör Ligde 13.hafta müsabakaları oynanan 4 maç ile tamamlanırken futbolculara sahaya “Milletimizin Başı sağolsun” pankartıyla çıktı.Nevşehir1.Amatör Ligde 13.hafta maçları tamamlandı.

Nevşehir 1.Amatör Ligde 13.hafta müsabakaları oynanan 4 maç ile tamamlanırken futbolculara sahaya “Milletimizin Başı sağolsun” pankartıyla çıktı.
Nevşehir1.Amatör Ligde 13.hafta maçları tamamlandı. Takımlar sahaya İdlib’te rejim güçlerinin hain saldırısı sonrasında 36 askerimizin şehit düşmesi sonrasında “Milletimizin Başı sağolsun” pankartıyla sahaya çıkarken maçlarda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. 13.hafta maçlarında haftanın en farklı skorunu Nevşehir 1969 takımını 10-1 mağlup eden Ürgüpspor elde ederken 2 maç ise hükmen sonuçlandı. 1.Amatör Ligde oynanan maçlar sonrasında, Nevşehir 1969: 1 Ürgüpspor: 10, Kaymaklı Belediyespor: 2 Yazıhüyükspor: 4, Eğitim Gençlikspor: 1 Kozaklıspor: 3, Suvermez Kalespor: 5 Derinkuyugücü:1, Kapadokya Nevşehirspor: 3 Kavakspor: 0 (Hükmen), Ortahisar Belediyespor: 3 Telekomspor: 0 (Hükmen) sonuçları alındı.
Bu sonuçların ardından A Grubunda Suvermez Kalespor, B Grubunda ise Ürgüpspor liderliklerini sürdürdü.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:08
Akşam
18:41
Yatsı
19:57

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Pazar

Kadıoglu Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Bektas Eczanesi
Hacibektas
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