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Nevşehir Belediye Başkanı Arı, “Bu süreci birlikte bertaraf edeceğiz”

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 03.04.2020 10:37 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir Belediyesi olarak her türlü tedbiri aldıklarını ve virüsün yayılımını engellemek amacıyla şehrin dört bir yanında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, “Bu süreci birlikte bertaraf edeceğiz”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir Belediyesi olarak her türlü tedbiri aldıklarını ve virüsün yayılımını engellemek amacıyla şehrin dört bir yanında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyaran Arı, bu sürecin el birliğiyle bertaraf edileceğini söyledi.
Belediye Başkanı Rasim Arı, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de ölümlere yol açan korona virüs salgınının önüne geçmek için Nevşehir Belediyesi olarak ilk günden itibaren yoğun bir çalışma temposu başlattıklarını kaydetti.
Salgına karşı alınan tedbirleri ciddiyetle uygulayarak, salgının Nevşehir’de yayılmasını önlemek amacıyla önemli adımlar attıklarını ifade eden Arı, “Nevşehir belediyesi olarak, salgınla mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarından, online hizmetlere kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik. Kamu kurumlarından pazar yerlerine, toplu ulaşım araçlarından camilere, terminalden otobüs duraklarına ve özel halk otobüslerine kadar şehrin her yanını dezenfekte ettik, etmeye de devam ediyoruz. Sağlık personeline ücretsiz ulaşım ve otopark, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza, kronik hastalara ve engellilere destek ve zabıta denetimleri gibi birçok uygulamamız devam ediyor. Vatandaşlarımızın da durumun ehemmiyetini iyice kavramalarını, kendi olağanüstü hallerini kendilerinin ilan etmelerini ve kendi dezenfekte uygulamalarını gerçekleştirmelerini tavsiye ediyorum. En iyi korunmanın evde kalmak olduğunu ve bu zor günleri kurallara uyup, tedbirleri alarak atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, “Bu süreci birlikte bertaraf edeceğiz”

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Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Derelı Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Gülsehır Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
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