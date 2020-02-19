Nevşehir Belediye Başkanı Arı kazandığı tazminatlarla kavurma dağıttı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, tazminat davalarından elde ettiği gelirle yaklaşık 2 bin 500 kişiye kavurma ve ayran dağıttı.

Arı, kendisine çoğunluğu sosyal medya aracılığıyla yapılan hakaret ve iftiraların ardından açtığı tazminat davalarından elde ettiği gelirle, TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynanacak Nevşehir Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor müsabakası öncesi Gazi Stadı girişinde vatandaşlar ile öğrencilere ekmek arası kavurma ile ayran ikram etti.

Vatandaşların uzun kuyruk oluşturduğu etkinlikte Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, açtığı davalardan bugüne kadar 60 bin liradan fazla tazminat kazandığını, elde ettiği tazminatlarla bundan sonra da vatandaşlara ikramda bulunmaya devam edeceğini belirtti.

Şahsına yönelik hakaret ve iftiraların ardından açtığı 15 ayrı tazminat davasının sürdüğünü dile getiren Arı, "Şahsımızın elde ettiği tazminatları, kamu görevi ifa ettiğimiz için kamuyla paylaşmamız lazım. Bizim hakkımız olsa da bu hakkı hemşehrilerimizle paylaşmak istiyoruz." dedi.