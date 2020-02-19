YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir Belediye Başkanı Arı kazandığı tazminatlarla kavurma dağıttı

Nevşehir Belediye Başkanı Arı kazandığı tazminatlarla kavurma dağıttı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 19.02.2020 13:46 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Arı kazandığı tazminatlarla kavurma dağıttı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, tazminat davalarından elde ettiği gelirle yaklaşık 2 bin 500 kişiye kavurma ve ayran dağıttı.

Arı, kendisine çoğunluğu sosyal medya aracılığıyla yapılan hakaret ve iftiraların ardından açtığı tazminat davalarından elde ettiği gelirle, TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynanacak Nevşehir Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor müsabakası öncesi Gazi Stadı girişinde vatandaşlar ile öğrencilere ekmek arası kavurma ile ayran ikram etti.

Vatandaşların uzun kuyruk oluşturduğu etkinlikte Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, açtığı davalardan bugüne kadar 60 bin liradan fazla tazminat kazandığını, elde ettiği tazminatlarla bundan sonra da vatandaşlara ikramda bulunmaya devam edeceğini belirtti.

Şahsına yönelik hakaret ve iftiraların ardından açtığı 15 ayrı tazminat davasının sürdüğünü dile getiren Arı, "Şahsımızın elde ettiği tazminatları, kamu görevi ifa ettiğimiz için kamuyla paylaşmamız lazım. Bizim hakkımız olsa da bu hakkı hemşehrilerimizle paylaşmak istiyoruz." dedi.

"Eleştirilerini hakarete taşıyanlar devam etsin, hiç önemli değil. Biz de bir gün lahmacun yeriz, ertesi gün kavurma yeriz." ifadelerini kullanan Arı, şöyle konuştu:

"Bazen öğrencilerimize burs olarak dağıtıyoruz, kitap hediye ediyoruz. Bunlara devam edeceğiz. İlişkilerimizde insanları rencide etmemek önemli. Biz de gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya gayret ediyoruz. Elbette hatalarımız olabilir. Var olan sıkıntıları doğru şekilde ifade etmek en doğrusudur. Ama hakareti de tercih eden oluyor, onlar da tazminat olarak cezasını alıyor. Hatasını fark edip özür dileyen kardeşlerimiz oluyor, biz de affediyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tazminat davası geliri

En Çok Okunan Yerel Haberler

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti

Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti

Fabrikanın bahçesine kardan ev yaptılar

Fabrikanın bahçesine kardan ev yaptılar

Nevşehir Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
05:59
Sabah
07:21
Öğle
13:00
İkindi
16:00
Akşam
18:29
Yatsı
19:46

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Gencer Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Orkun Eczanesi
Avanos
Yenı Eczanesi
Derinkuyu
Bahadır Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nevşehir’de aranan iki şüpheli tutuklandı

Nevşehir’de aranan iki şüpheli tutuklandı

Gülşehir Belediyesi, Türk Bayraklarını yeniliyor

Gülşehir Belediyesi, Türk Bayraklarını yeniliyor

Avanos’ta bir kişiyi kaçıran 2 şüpheli tutuklandı

Avanos’ta bir kişiyi kaçıran 2 şüpheli tutuklandı

3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı

3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı

Nevşehir Belediyesinden taraftarlara süt ve simit ikramı

Nevşehir Belediyesinden taraftarlara süt ve simit ikramı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.