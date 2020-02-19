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Nevşehir Belediye Başkanı Arı, tazminattan kazandığı paralarla kavurma dağıttı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 19.02.2020 13:47 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya üzerinden kişilik haklarına saldırı ve hakaret nedeniyle açtığı davalardan kazandığı tazminatlarla Nevşehir Belediyespor-Halide Edip Adıvaspor karşılaşması öncesinde 2 bin 500 kişiye kavurma dağıttı.Daha önce de mahkeme kararı ile kazandığı tazminatlarla öğrencilere hamsi şöleni ve konser düzenleyerek ve gerçekleştirdiği sıra gecesi programı ile vatandaşlara çiğ köfte dağıtan Belediye Başkanı Arı, bugün de Nevşehir’de vatandaşlara kavurma dağıttı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya üzerinden kişilik haklarına saldırı ve hakaret nedeniyle açtığı davalardan kazandığı tazminatlarla Nevşehir Belediyespor-Halide Edip Adıvaspor karşılaşması öncesinde 2 bin 500 kişiye kavurma dağıttı.
Daha önce de mahkeme kararı ile kazandığı tazminatlarla öğrencilere hamsi şöleni ve konser düzenleyerek ve gerçekleştirdiği sıra gecesi programı ile vatandaşlara çiğ köfte dağıtan Belediye Başkanı Arı, bugün de Nevşehir’de vatandaşlara kavurma dağıttı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından Nevşehir Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor karşılaşması öncesinde dağıtılan kavurmaya vatandaşların yanı sıra öğrenciler de büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlara kendi elleriyle kavurma dağıtan Belediye Başkanı Rasim Arı bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Belediye Başkanı Rasim Arı, “Biraz önce arkadaşları onu söylüyordum. Eleştiri seviyesini hakaret seviyesine taşıyan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Biz eleştiriyi, hakarete dönüştürmüş olsa da biz onları yine seviyoruz. Sevgi ve muhabbet besliyoruz. Çünkü onlardan bu hakaretler olmasaydı kardeşlerimiz ile bu kavurmayı yiyemezdik. Geçen haftadan zaten planım vardı. Geçen haftada planım vardı. Maç için değil ama lahmacun ziyafeti çekelim diyorduk. Birkaç gün içerisinde de lahmacun ziyafeti çekeceğiz. Ancak takımımızın bugün önemli bir maçı var. Belli bir havaya girdi. İkinci sıraya yerleşti. Ve tazminatlarda zaten gelmişti. En son sıra gecesi yapmıştık. Paralar biraz birikmişti nereye harcayalım diye düşünüyorduk. Hatta hanım bir gün dedi ki bu kadar hakarete maruz kalıyorsun paranın yarısına ben talibim demişti. Bende eşime bu parayı seninle değil hemşehrilerimiz ile beraber yiyeceğiz dedim. Bugün de onun karşılığıydı. Birkaç güne kalmaz bir de lahmacun partisi geliyor. Hemşehrilerimiz ile biz kendimizin şahsının elde ettiği ama buna şahsımızla elde etmekle birlikte sonuçta kamu görevimiz nedeniyle bunu kamuyla paylaşmak lazım. Biz bu hakkımızı kardeşlerimiz ile paylaşmak istedik. Eleştiri seviyesini hakarete çevirenler devam etsinler hiç önemli değil. Biz de bir gün lahmacun partisi yapar bir gün kavurma yeriz. Bugün 2 bin ila 2 bin 500 kişiye kavurma ikram ettik. Dün tosun kesmiştik Tosunu kestik öyle yaptık. Önümüzdeki günlerde iyi para gelecek davalarımız var. 15 tane daha sağlam para gelecek davamız var. Gelecek ve bizde beraber ezeceğiz” diye konuştu.

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