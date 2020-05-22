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Nevşehir Belediye Başkanı Arı’dan RTÜK Başkanı Şahin’e ziyaret

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 22.05.2020 01:08 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’i ziyaret etti.Altyapıdan üstyapıya, spordan turizme birçok alanda Nevşehir’e kazandırılacak olan yeni projeler için gün boyu Ankara’da bir dizi temaslarda bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile bir araya geldi.‘Kadim dostum’ dediği Şahin’i makamında ziyaret eden Arı, Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce kuruluşu tamamlanan TvNev ile ilgili Şahin ile istişarelerde bulundu.Arı, Nevşehir ve Kapadokya bölgesinin tanıtımına ciddi katkılar sağlaması planlanan ve test yayınları süren kanal ile ilgili kısa sürede Nevşehirlilere önemli müjdeler açıklayacağını duyurdu.RTÜK Başkanı Şahin ise ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kıymetli dostum, hizmet adamı, Nevşehirimizin başarılı Belediye Başkanı Rasim Arı kardeşime ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı’dan RTÜK Başkanı Şahin’e ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’i ziyaret etti.
Altyapıdan üstyapıya, spordan turizme birçok alanda Nevşehir’e kazandırılacak olan yeni projeler için gün boyu Ankara’da bir dizi temaslarda bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile bir araya geldi.
‘Kadim dostum’ dediği Şahin’i makamında ziyaret eden Arı, Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce kuruluşu tamamlanan TvNev ile ilgili Şahin ile istişarelerde bulundu.
Arı, Nevşehir ve Kapadokya bölgesinin tanıtımına ciddi katkılar sağlaması planlanan ve test yayınları süren kanal ile ilgili kısa sürede Nevşehirlilere önemli müjdeler açıklayacağını duyurdu.
RTÜK Başkanı Şahin ise ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kıymetli dostum, hizmet adamı, Nevşehirimizin başarılı Belediye Başkanı Rasim Arı kardeşime ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

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