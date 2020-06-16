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Nevşehir Belediye Başkanı Arı’dan vatandaşlara Covid-19 uyarısı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 16.06.2020 19:27 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadelede salgın tehlikesinin henüz atlatılamadığına işaret ederek maske takmanın, sosyal mesafenin ve hijyenin önemine dikkat çekti.Nevşehir Belediye Başkanı Arı, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, ilk olarak Çin’de ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyada etkili olan Covid-19 virüsüyle mücadelede Türkiye’nin önemli bir mesafe kat ettiğini, bunun göstergesi olarak da 1 Haziran itibarı ile normalleşme sürecine geçildiğini hatırlattı.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı’dan vatandaşlara Covid-19 uyarısı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadelede salgın tehlikesinin henüz atlatılamadığına işaret ederek maske takmanın, sosyal mesafenin ve hijyenin önemine dikkat çekti.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, ilk olarak Çin’de ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyada etkili olan Covid-19 virüsüyle mücadelede Türkiye’nin önemli bir mesafe kat ettiğini, bunun göstergesi olarak da 1 Haziran itibarı ile normalleşme sürecine geçildiğini hatırlattı. Normalleşmeyle birlikte tedbirlerin kısmi olarak esnetilmesinin virüs tehlikesinin geçtiği anlamına gelmediğine dikkati çeken Arı, vatandaşlardan sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kuralları konusunda titiz davranmalarını istedi. Arı, şunları kaydetti: “Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymamız için bizi uyarıyor. Hepimizin dikkatli olması lazım. Lütfen dostlar maske + mesafe + temizlik. Maske ihtiyacı olan hemşerilerimiz belediyemiz Turkuaz Masa’dan dilediği kadar alabilir.”

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