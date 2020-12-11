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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın makam aracına ateş edilmesi

AKSARAY HABERLERİ  | 11.12.2020 17:08 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın makam aracına ateş edilmesi

Aksaray Valiliği, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın makam aracına av tüfeğinden çıktığı değerlendirilen saçmaların isabet etmesinin bütün ayrıntılarıyla soruşturulduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün saat 19.30 sıralarında Nevşehir'den Aksaray'a gelen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın makam aracına av tüfeğinden çıktığı değerlendirilen saçmaların isabet ettiği belirtildi.

Olayın Aksaray il sınırları içinde ve meskun mahal dışında yaşandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın makam aracına av tüfeğinden çıktığı değerlendirilen saçmaların isabet ettiği tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmamıştır. Aracın ön camında kısmi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Konu bütün ayrıntılarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kolluk kuvvetlerimizle birlikte soruşturulmaktadır. Herhangi bir gelişme olması halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."

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