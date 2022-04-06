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Nevşehir Belediye Başkanı Savran, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir Belediye Başkanı Savran, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Savran, mesajında, Anadolu Ajansının geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içi ve dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olduğunu ifade etti.

Kuruluşundan bugüne kadar doğru, tarafsız, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışı içerisinde görevini yürüterek halkın güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren AA'nın, büyük özveri ve emekle yayımladığı haberlerin, dünya ve Türkiye'de takdirle karşılandığını vurgulayan Savran, şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalara imza atan, halkın doğru bilgilerle aydınlatılması konusunda hizmet kalitesinden ödün vermeyen Anadolu Ajansı, habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir bir haber kaynağı olmuştur. 102 yıllık bilgi ve birikimiyle Türkiye'nin gözü, kulağı olmaya devam etmekte olan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, bu vesileyle AA'nın fedakar ve özverili çalışanlarına başarılar diliyorum."

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