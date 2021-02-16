Nevşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı yapıldı

Nevşehir Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda Encümen, Meclis Başkan Vekilleri ve İhtisas Komisyonu Üyelikleri için seçim yapıldı.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli ve Ersin Erol’un yanı sıra AK Parti, MHP ve İyi Partili meclis üyeleri katılım sağladı.

Toplantı öncesinde Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara’da terör örgütü PKK tarafından mağarada alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı için saygı duruşunda bulunuldu.

Meclis üyelerinden Abdurrahman Gündüz tarafından okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşına Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diledi.

Savran konuşmasında daha sonra, 4 Şubat 2021 tarihinde olağanüstü toplanan Nevşehir Belediye Meclisinde tüm üyelerin oyuyla belediye başkanı seçildiğini hatırlatarak meclis üyelerine destekleri için teşekkür etti. Savran, “Sizlerin güvenini boşa çıkartmamak için canla, başla çalışacağım” dedi.

Savran’ın konuşmasının ardından belediye meclisinde ilk olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği boşalan Encümen ve Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillikleri için seçim yapıldı.

Gizli oylama ile yapılan seçimlerde encümen üyeliklerine Nafiz Dirikoç ve Ünal Kalfaoğlu seçilirken Meclis 1. Başkan Vekilliği görevine Ahmet Ağır, 2. Başkan Vekilliği görevine ise Tuğran Paslanmaz seçildi. Toplantıda ayrıca; meclis üyeleri arasından İhtisas Komisyonları üye seçimleri de yapıldı.

Toplantı; İmar Komisyon Raporu’nun görüşülerek oylanması ve belediye tarafından yürütülen çeşitli projelere ilişkin meclis üyelerine bilgilendirme yapılması ile son buldu.



