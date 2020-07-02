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Nevşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 02.07.2020 11:39 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı, Belediye Başkanı Rasim Arı’nın başkanlığında yapıldı.

Nevşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı, Belediye Başkanı Rasim Arı’nın başkanlığında yapıldı. Yoğun bir gündemle gerçekleştirilen toplantıda meclis üyelerine Ankara temaslarına ilişkin bilgiler aktaran Başkan Arı, “Bu şehre halkımızın arzuladığı hizmetleri kazandırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.
Korona virüs tedbirleri nedeniyle son olarak 15 Mayıs Cuma günü olağanüstü toplanan Nevşehir Belediye Meclisi, Temmuz Ayı Olağan Toplantısını bugün gerçekleştirdi.
Toplantı öncesinde oturumun yapıldığı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi, Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edilirken salon girişinde ateşleri ölçülen meclis üyeleri toplantıya maskelerini takarak ve sosyal mesafe kuralıya uyarak katıldı.
Belediye Başkanı Rasim Arı’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ersan Erkut ve Bektaş Demir’in yanı sıra AK Parti, MHP ve İyi Partili meclis üyeleri katılım sağladı.
Nevşehir Belediyesi’nin 2019 yılı Plan Bütçe Komisyon Raporu’nun görüşülerek oy çokluğu ile kabul edilmesiyle başlayan toplantıda daha sonra İmar Komisyon Raporları, imar plan tadilatları ve imar plan değişiklikleri oylandı.
2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu hakkında meclis üyelerine bilgi sunulduğu toplantıda ayrıca Nevşehir Belediyesi ile Yeşilay arasındaki işbirliği protokolü ve YEDAM ortak Hizmet Projesi’nin görüşülerek kabul edildiği mecliste Japonya Büyükelçiliği’nden Yerel Yönetimler Hibe Programı kapsamında araç hibesinin ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü envanterine kayıtlı ambulansın hibe olarak kabulü görüşülerek oylandı.
Toplantıda Ankara’daki temasları hakkında meclis üyelerine bilgi vererek çeşitli konulardaki sorularını da yanıtlayan Başkan Arı, “Seçimlerden önce ne söz verdiysek hepsinin arkasındayız. Hiç birini unutmadık ve unutmayacağız. Hepsini tek tek yerine getireceğiz. Göreceksiniz bu şehir tüm Türkiye’nin imrendiği bir hale gelecek. Bugüne filmin sadece fragmanını izlediniz.” diye konuştu.

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