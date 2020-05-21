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Nevşehir Belediyesi gece mesaisinde

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 21.05.2020 00:28 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasında devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarının belirtilen sürede bitirilmesi ve kentin biran önce altyapısıyla, yollarıyla, kaldırımlarıyla daha güzel yaşanacak bir şehir olabilmesi için gece mesaisini sürdürüyor.Korona virüs salgınının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon çalışmaları başta olmak üzere salgından etkilenen vatandaşlara sıcak yemek, erzak, maske ve çeşitli ihtiyaçlarının temini noktasında yoğun bir çaba harcayan Nevşehir Belediyesi, diğer taraftan da başta altyapı ve üstyapı olmak üzere rutin belediyecilik çalışmalarını gerçekleştirmek için yoğun çaba harcıyor.

Nevşehir Belediyesi gece mesaisinde

Nevşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasında devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarının belirtilen sürede bitirilmesi ve kentin biran önce altyapısıyla, yollarıyla, kaldırımlarıyla daha güzel yaşanacak bir şehir olabilmesi için gece mesaisini sürdürüyor.

Korona virüs salgınının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon çalışmaları başta olmak üzere salgından etkilenen vatandaşlara sıcak yemek, erzak, maske ve çeşitli ihtiyaçlarının temini noktasında yoğun bir çaba harcayan Nevşehir Belediyesi, diğer taraftan da başta altyapı ve üstyapı olmak üzere rutin belediyecilik çalışmalarını gerçekleştirmek için yoğun çaba harcıyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından başlatılan 2. büyük altyapı hamlesi kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Yüceyol Sokak’ta altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarını sahur vaktine kadar çok sayıda iş makinesi ve personel ile sürdürüyor.

Projesi, Fen İşleri Müdürlüğü Plan Proje Servisi tarafından hazırlanan çalışmalar kapsamında Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın yanında yer alan caddede altyapı Koordinasyon Birimi (AYKOME) tarafından bölgede daha önce bulunmayan yağmur suyu hattı döşendi.

Aşırı yağışlarda Kahveci Dağı’ndan selin önlenmesi ve geçmiş yıllarda bu bölgede yaşanan mağduriyetlerin tekrarlanmaması için 400’lük borularla oluşturulan yağmur suyu hattının ardından sıcak asfalt öncesinde sokağın yaya kaldırımlarını yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, önümüzdeki günlerde burada sıcak asfalt serimini gerçekleştirecek.

Nevşehir Belediyesi gece mesaisinde

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