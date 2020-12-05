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Nevşehir Belediyesi kısıtlamayı fırsata çevirdi, şehri temizledi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 05.12.2020 14:46 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışmalarını sürdürdü.Daha temiz ve sağlıklı bir Nevşehir için çalışmalarını aralıksız sürdüren Nevşehir Belediyesi’ne bağlı temizlik filosu, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda da yoğun bir mesai gerçekleştirdi.Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerdeki yeraltı ve yerüstü çöp konteynerlerinin iç ve dış yüzeyini köpüklü su ile titizlikle temizleyerek ardından basınçlı su ve özel kokulu solüsyonla dezenfekte etti.Çalışmalarda, doğaya zarar vermeyen mikrobiyal bakteri önleyici, kir sökücü ve koku giderici temizlik malzemeler kullanıldı.Konteynerlerin yanı sıra, konteynerlerin bulunduğu alanları da özel dezenfektan deterjanlarla yıkayan ekipler, 350 yeraltı ve 2 bini aşkın yerüstü çöp konteynerlerini temizlik işlemini periyodik aralıklarla sürdürecek.

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışmalarını sürdürdü.
Daha temiz ve sağlıklı bir Nevşehir için çalışmalarını aralıksız sürdüren Nevşehir Belediyesi’ne bağlı temizlik filosu, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda da yoğun bir mesai gerçekleştirdi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerdeki yeraltı ve yerüstü çöp konteynerlerinin iç ve dış yüzeyini köpüklü su ile titizlikle temizleyerek ardından basınçlı su ve özel kokulu solüsyonla dezenfekte etti.
Çalışmalarda, doğaya zarar vermeyen mikrobiyal bakteri önleyici, kir sökücü ve koku giderici temizlik malzemeler kullanıldı.
Konteynerlerin yanı sıra, konteynerlerin bulunduğu alanları da özel dezenfektan deterjanlarla yıkayan ekipler, 350 yeraltı ve 2 bini aşkın yerüstü çöp konteynerlerini temizlik işlemini periyodik aralıklarla sürdürecek.

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