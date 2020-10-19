YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtıldı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 19.10.2020 16:51 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi tarafından esnaf ve vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından esnaf ve vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtıldı. Türkiye ve Azerbaycan’ın iki devlet tek millet olduğunu belirten Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir halkının her zaman dualarla Azerbaycan’ın yanında olduğunu söyledi.
Nevşehir Belediyesi tarafından Azerbaycan’a destek amacıyla şehrin çeşitli noktalarında esnaf ve vatandaşlara beşer bin Türk ve Azerbaycan bayrağı dağıtıldı.
Belediye Caddesi ve Gazhane Caddesinde beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte esnaflara Türk ve Azerbaycan bayrağı dağıtan Belediye Başkanı Rasim Arı, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına tepki göstererek, tüm Türk halkının kardeş ülke Azerbaycan’ın yanında olduğunu kaydetti.
Arı, “Ermeniler, Azerbaycanlı sivil kardeşlerimizin üzerine acımasızca bomba yağdırıyorlar. Biz Türkiye ve Azerbaycan iki devlet bir milletiz. Hadisenin meydana geldiği ilk andan itibaren Türkiye her türlü maddi ve manevi desteğini sürdürüyor. Biz de şehrimizde Azerbaycan ile aramızdaki birlik ve beraberliği göstermek amacıyla bayraklarımızı dağıtıyoruz. Ermenistan’ın saldırılarında şehir olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.” dedi.
Başkan Arı, Nevşehir’deki bir köprüye “Karabağ” adını vermek ve “Kardeşlik Anıtı” yapma konusunda da çalışma yürüttüklerini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşka geldiler!Aşka geldiler!
PARTNER Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf! Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sivas’a sevk edildi
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sivas’a sevk edildi
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Başkan Arslan muhtarları unutmadı
Başkan Arslan muhtarları unutmadı
Manisa'da 2 mahalle karantinaya alındı
Manisa'da 2 mahalle karantinaya alındı
Turuş bölgesindeki STK başkan ve muhtarlar sorunları konuştu
Turuş bölgesindeki STK başkan ve muhtarlar sorunları konuştu

Nevşehir Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:47
Öğle
12:31
İkindi
15:35
Akşam
18:05
Yatsı
19:21

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Altınoluk Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Avanos Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Apaydın Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Güzelyurt Mahallesinde alt yapı problemi çözülecek
Güzelyurt Mahallesinde alt yapı problemi çözülecek
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Özkonak’ta 94 kök Hint keneviri ele geçirildi
Özkonak’ta 94 kök Hint keneviri ele geçirildi
Nevşehir Belediyesi’nden uzaktan eğitime destek
Nevşehir Belediyesi’nden uzaktan eğitime destek
4 yaşındaki Zeynep Su davet etti, Başkan Rasim Arı çaya gitti
4 yaşındaki Zeynep Su davet etti, Başkan Rasim Arı çaya gitti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.