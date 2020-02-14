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Nevşehir Belediyesi tarihinin en büyük ihalesini yaptı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 14.02.2020 12:49 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar yapılan ihaleler arasında tarihinin en büyük ihalesini bugün gerçekleştirdi.Nevşehir Belediyesi tarafından tarihinin en büyük ihalesi olan alt yapı ve sıcak asfalt ihalesi Belediye Meclis salonunda yapıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar yapılan ihaleler arasında tarihinin en büyük ihalesini bugün gerçekleştirdi.
Nevşehir Belediyesi tarafından tarihinin en büyük ihalesi olan alt yapı ve sıcak asfalt ihalesi Belediye Meclis salonunda yapıldı. E-ihale üzerinden gerçekleştirilen ihaleye 3 firma katılırken ihale sonucu ihaleye katılan firmaların evraklarının incelenmesi sonrasında açıklanacak.
Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer yaptığı açıklamada, "Öncelikle ihalemizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Nevşehir Belediyesi’nin en büyük ihalesini gerçekleştirdik. Bu kapsamda ihalemizi 12 firma ihale dosyamızı indirmiş. E-ihale yönetimiyle ihalemizi yaptık. 2020 yılı itibarıyla ihaleleri e-ihale sistemi ile gerçekleştiriyoruz. Saat 11.00 itibarıyla ihaleye giren firmaları basın mensuplarıyla beraber gördük. 3 firma ihaleye katılım sağladı. İhalemize MVC inşaat 24 milyon 936 bin 716 lira teklifle ihaleye katıldı. Acerler Grup 25 milyon 476 bin 94 lira ile ihaleye katıldı. ACR grup ise 24 milyon 632 bin 34 lira ile teklifini yaptı. Bu aşamadan sonra teklifleri aldık. İhale dokümanlarını inceleyip neticelendireceğiz. 2020 yılı itibarıyla alt yapı ve üst yapı çalışmalarımıza başlıyoruz” dedi.

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Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Derelı Eczanesi
Avanos
Yenı Eczanesi
Derinkuyu
Gülsehır Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
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