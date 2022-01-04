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Nevşehir Belediyesinden TYT ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere kitap desteği

04.01.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir Belediyesinden TYT ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere kitap desteği

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavlarına girecek öğrencilere ücretsiz kitap seti dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, sınavlara katılacak öğrencilere destek amacıyla soru bankası ve konu anlatımından oluşan kitap seti hazırladı.

Profesyonel eğitimcilerin hazırladığı setler, kent merkezindeki okullarda öğrenim gören 2 bin 250 sekizinci sınıf öğrencisi ile 2 bin 150 son sınıf öğrencisine ulaştırıldı.

Nevşehir Lisesi ve Mihriban Emin Günel Ortaokulundaki kitap seti dağıtım törenine katılan Belediye Başkanı Mehmet Savran, eğitime desteği artırarak sürdüreceklerini belirtti.

Bir ülkenin geleceğini etkileyecek en önemli unsurlardan birinin nitelikli insan gücü olduğunu, bu kapsamda eğitimin büyük önem taşıdığını vurgulayan Savran, "Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır. Okuyan, araştıran, sorgulayan, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilgi ve yeteneklerini şehrimiz ve ülkemiz için kullanacak gençler için, gelecek adına eğitim yatırımını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Dağıtım törenine İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat da katıldı.

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