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Nevşehir Belediyespor: 0 Edirne Belediyespor:0

04.02.2021 15:56 | Son Güncelleme:
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Nevşehir Belediyespor: 0 Edirne Belediyespor:0

TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda konuk ettiği Edirne Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.TFF 3.Lig 1.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda, Edirne Belediyespor ile karşılaştı.

TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda konuk ettiği Edirne Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 3.Lig 1.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda, Edirne Belediyespor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklar ile oynanırken maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısında gol arayan taraf Nevşehir Belediyespor olurken Nevşehir Belediyesporlu futbolcular arzu ettiği golü bulamayınca maçta başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Nevşehir Belediyespor 20 puan ile 10.sıraya gerilerken Edirne Belediyespor ise 24 puan ile 7.sıradaki yerini korudu.

Nevşehir Belediyespor: 0 Edirne Belediyespor:0

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