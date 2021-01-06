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Nevşehir Belediyespor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 06.01.2021 10:05 | Son Güncelleme

3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor ligin ikinci yarsının hazırlıklarına Teknik Direktör Özgür Zengin yönetiminde başladı.Misli.com 3.

3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor ligin ikinci yarsının hazırlıklarına Teknik Direktör Özgür Zengin yönetiminde başladı.
Misli.com 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, topbaşı yaparak ligin ikinci yarısı için hazırlıklara başladı. 9 Ocak tarihine kadar Nevşehir’de gerçekleştirilecek kampın ardından Nevşehir Belediyespor hazırlık kampın ikinci etabı ve hazırlık maçları için 10 Ocak’ta Antalya’ya hareket edecek
İkinci yarı hazırlık çalışmaları öncesinde bir açıklama yapan Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Özgür Zengin, saha içerisinde mücadeleci ve koşan bir ekip olacağız derken Kulüp Başkanı Esat Özaltın ise açıklamasında, Play-Off’a gireceklerini ve final oynayacaklarını belirterek bu ümidimi geçen seneden bu yana yitirmedim dedi.
İkinci yarı kamp çalışmalarını sürdüren sporcuların oldukça istekli ve hırslı oldukları gözlenirken Teknik direktör Zengin’in sıkı sık antrenmanı keserek sporculara uyarılarda bulunduğu ve daha hırslı daha çok çalışmaları için konuştuğu gözlerden kaçmadı.
Nevşehir Gençlik Spor il Müdürlüğü Kompleksi içerisindeki 2 Nolu sahada yapılan antrenmanları Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve yöneticiler izledi. Antrenman sonrası saha içerisinde futbolcular ile kısa bir konuşma yapan Başkan Özaltın ikinci yarı hazırlıklarında başarılar dilerken Nevşehir Belediyespor yönetimi tarafından göreve getirilen Genel Kaptan Ramazan Başbuğ’u Kırmızı-beyazlı ekibe tanıttı.

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