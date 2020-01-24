Nevşehir Belediyespor, Osmaniye deplasmanına 3 puan için gidiyor

Nevşehir Belediyespor, Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Osmaniyespor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı beyazlı ekipte hedef mutlak 3 puan.

TFF 3. Lig 3. grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ligin 20. haftasında Pazar günü karşılaşacağı Osmaniyespor müsabakası için hazırlıklarını tamamladı.

Bu maç için son antrenmanını Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu yönetiminde Avanos ilçesinde gerçekleştiren kırmızı beyazlı ekipte menüsküs ameliyatı olan Hasan Çelik dışında tüm futbolcular yer aldı.

Nevşehir Belediyespor, Cumartesi sabah gerçekleştireceği ter idmanının ardından öğle saatlerinde karayolu ile Osmaniye’ye hareket ederek burada maç saatini bekleyecek.

26 Ocak Pazar günü 7 Ocak Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak olan müsabakayı Van bölgesi klasman hakemlerinden Cihan Ölmez yönetecek. Ölmez’in yardımcıları ise Muhammed Yıldız ve Umut İncili.

Müsabakada Diyarbekirspor maçında gördüğü kırmızı kart dolayısıyla cezası süren Mehmet Tosun ile sarı kart cezalısı Alper Yener forma giyemeyecek.

Son oynanan Pazar Spor müsabakasında cezalı oldukları için forma giyemeyen Onur ve Okan ise teknik heyetin forma vermesi durumunda sahada olacak.



