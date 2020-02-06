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Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Balcıoğlu, “Biz vazgeçmedik, geçmeyeceğiz”

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 06.02.2020 13:20 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, şampiyonluk hedeflerinden vazgeçmediklerini ve sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, “Bu grubun en iyi takımıyız ve pes etmeyeceğiz.” dedi.TFF 3.

Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, şampiyonluk hedeflerinden vazgeçmediklerini ve sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, “Bu grubun en iyi takımıyız ve pes etmeyeceğiz.” dedi.
TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden kırmızı beyazlı ekip Nevşehir Belediyespor’un teknik patronu Uğur Balcıoğlu, takımın son durumu ve hafta sonu oynayacakları Yozgatspor müsabakası için değerlendirmelerde bulundu.
Ligin 2. devresi öncesinde önemli transferler yaptıklarını ancak sakatlıklar ve cezalı futbolculardan dolayı bir türlü ideal kadro ile sahaya çıkamadıklarını belirten Balcıoğlu, sakat ve cezalı futbolcuların takıma katılması ile taraftarlara bambaşka bir Nevşehir Belediyespor izlettireceklerini söyledi.
Balcıoğlu; “Hastalık, sakatlık ve cezalı oyuncularımızın fazla olmasından dolayı ligin ikinci devresine şansız başladık. Şuna kadar hiçbir maçımızda ideale yakın kadromuzla oynayamadık. 2. yarıya 9 oyuncumuz sarı kart sınırında başladı ve bunlara yeni transferlerimizin de cezaları eklenince istediğimiz kadroyu bir türlü sahaya süremedik. İlk maçımızdan itibaren her hafta en az 3 oyuncumuzu ya sakatlıktan ya da kart cezasından dolayı oynatamadık.“ diye konuştu.
Sakat ve cezalı futbolcuların fazla olmasının asla bahane olmayacağını kabul ettiklerini ancak şansız bir dönem geçirdiklerini kaydeden Balcıoğlu, deplasman ve iç saha maçlarındaki hakem hatalarının da puan kayıplarında önemli rol oynadığını vurguladı. Balcıoğlu: “Tabi ki bunlar mazeret değil ama hayal ettiğimiz, istediğimiz kadroyu kuramadık ve istediğimiz tempoda mücadeleyi sahaya yansıtamadık. Bu süreci çok fazla zarar görmeden atlatmak istiyoruz. Halen sakat, hasta ve cezalı futbolcularımız var. Savaş hasta, Hasan Çelik ameliyat oldu Berke Bıyık’ın yanı sıra Sinan Uzun ve Ziya Şakar cezalı. Bu hafta da 5 oyuncumuzdan yoksun maça çıkacağız. Kadromuzda yer alan ve arzuladığımız ilk 11’i bir türlü sahaya süremedik. Özellikle 2. yarıda hakem hatalarından da çok çektik. Öyle ki bazı maçlarda bize karşı iyi niyetli olmadıklarını düşünüyorum. Diyarbekirspor maçında iki stoperimize birden sarı kart göstererek bize hamle şansı bırakmadılar. Osmaniyespor maçında hakem yine tüm takdir haklarını rakipten yana kullandı. Kırmızı kart çok acımazsızdı ve penaltımız verilmedi. Bunun yanında yediğimiz golde ofsayt vardı. Karacabey maçında hakem performansını herkes gördü. Çok enteresan bir şekilde hakem hataları sürekli canımızı yakıyor. Rakip takımın sarı kartlı oyuncusunu yaptığı sert faul sonrası kırmızı kartla oyun dışına atamadı. Kötü bir şey söylemek istemiyorum ama bizim maçlarımızdaki hakemler gerçekten çok formsuzdu ve pozisyonları çok iyi yorumlamadıklarını düşünüyorum.” dedi.
Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen son Karacabey Belediyespor müsabakasında oyuncularının iyi bir mücadele örneği sergilediklerini ve toparlanarak yeniden çıkışa geçmek istediklerini belirten tecrübeli hoca, sezon sonunda hedeflenen başarıya ulaşacaklarına inandığını vurguladı.
Taraftarlardan bundan sonraki maçlar için de kendilerine olan desteklerini sürdürmelerini isteyen Balcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;“
Hedeflerimizden vazgeçmedik ve asla pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz ilk olarak şampiyon olmayı hedefliyoruz ve bunun için çaba gösteriyoruz. Sadece şansız bir dönem geçirdik. Şimdi yeniden önümüze bakıyoruz. Biz grubun en iyi takımıyız ve sezon sonunda da mutlu sona ulaşacak takım biz olacağız. Bunu yaparken de her zaman olduğu gibi en önemli gücümüz taraftarlarımız olacak. Onlar stada gelerek bizleri destekleyecekler bizde sahada terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz.”

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