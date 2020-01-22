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  4. Nevşehir Belediyespor’da Osmaniyespor deplasmanı için hazırlıklar sürüyor

Nevşehir Belediyespor’da Osmaniyespor deplasmanı için hazırlıklar sürüyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 22.01.2020 15:24 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyespor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Osmaniye Spor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.TFF 3.

Nevşehir Belediyespor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Osmaniye Spor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.
TFF 3. Lig 3. grupta zirve mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor, ligin 20. haftasında karşılaşacağı Osmaniyespor müsabakası için Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.
Avanos ilçe sahasında antrenmanlarını gerçekleştiren kırmızı beyazlı ekipte Hasan Çelik dışında sakat futbolcu bulunmuyor. Devre arasında ameliyat olan Youssef Yeşilmen ise takımla birlikte çalışmalara başladı.
26 Ocak Pazar günü 7 Ocak Stadı’nda oynanacak olan müsabakada Diyarbekir Spor maçında gördüğü kırmızı kart dolayısıyla cezası süren Mehmet Tosun ile sarı kart cezalısı Alper Yener forma giyemeyecek.
Son oynanan Pazarspor müsabakasında cezalı oldukları için forma giyemeyen Onur ve Okan ise teknik heyetin forma vermesi durumunda sahada olacak.
Avanos ilçesinde hazırlıklarını sürdürecek olan kırmızı beyazlı ekip cumartesi günü yapacağı son antrenmanın ardından öğle saatlerinde karayolu ile Osmaniye’ye hareket edecek.
Ligde 10. sırada bulunan Osmaniyespor karşısına mutlak 3 puan hedefiyle çıkacaklarını belirten Nevşehir Belediyespor Sportif Direktörü Soner Şallı, “Geçtiğimiz hafta sakat ve cezalı futbolcularımıza rağmen iyi bir galibiyet elde ettik. Bizim için çok güzel bir moral oldu. Zirve iddiamızı sürdürmek için hafta sonu oynayacağımız Osmaniye Spor müsabakasına büyük önem veriyoruz. Bizim için zorlu bir deplasman ancak galibiyete inanıyoruz. 3 puan için hem teknik heyetimiz hem de oyuncularımız çok arzulu ve inançlı. İnanıyorum ki alacağımız 3 puanla hem taraftarlarımızı mutlu edeceğiz hem de zirveye bir adım daha yaklaşacağız.” dedi.

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