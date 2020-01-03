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  4. Nevşehir Belediyespor’un Antalya kampı sona erdi

Nevşehir Belediyespor’un Antalya kampı sona erdi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 03.01.2020 16:13 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyespor, kamp yaptığı Antalya’daki son antrenmanını gerçekleştirdi.

Nevşehir Belediyespor’un Antalya kampı sona erdi

Nevşehir Belediyespor, kamp yaptığı Antalya’daki son antrenmanını gerçekleştirdi. Kırmızı Beyazlı ekip burada oynadığı 4 hazırlık karşılaşmasından da galip ayrılarak ikinci devre için umut verdi.
TFF 3. Lig 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 28 puanla 5. sırada tamamlayan Nevşehir Belediyespor, devre arası kampını Antalya Belek’te gerçekleştirdi. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu yönetiminde ligin ikinci devresi için güç depolayan kırmızı beyazlı ekip burada 4 hazırlık karşılaşması oynadı. İlk maçında Elazığ Bld Spor’u 2-0 mağlup etmeyi başaran Nevşehir Belediyespor, Vanspor ve Afjet Afyonspor’u aynı skorla 1-0 ve son olarak Payasspor’u 6-1 yendi. 4 hazırlık karşılaşmasında rakip filelere 10 gol atma başarısı gösteren temsilcimiz kalesinde ise 1 gol gördü.
Antalya’daki son antrenmanını gerçekleştiren Nevşehir Belediyespor’da futbolculara 2 gün izin verildi. Kırmızı Beyazlı ekip 6 Ocak 2020 Pazartesi günü Nar tesislerinde toplanarak 12 Ocak Pazar günü ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Diyarbekir Spor A.Ş hazırlıklarına başlayacak.

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