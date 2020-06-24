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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aktekin atandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 24.06.2020 09:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanırken Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünü Prof.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aktekin atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanırken Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünü Prof. Dr. Semih Aktekin atandı.
Bir süredir Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevini vekaleten yöneten Prof. Dr. Semih Aktekin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla NEVÜ Rektörlüğü görevine asaleten atandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamede, “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13.üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2.inci ve 3.üncü ve 7.inci maddeleri gereğince Prof. Dr. Semih Aktekin atanmıştır” denildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aktekin atandı

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