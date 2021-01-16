YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir İl Özel İdaresi’nden çifte standart

Nevşehir İl Özel İdaresi’nden çifte standart

16.01.2021 14:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nevşehir İl Özel İdaresi’nden çifte standart

Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından Nevşehir’de basına çifte standart uygulanması tepkilere neden oluyor.Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru’nun göreve başlamasının ardından Nevşehir’de görev yapan basın mensuplarına çifte standart uygulaması dikkatlerden kaçmıyor.

Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından Nevşehir’de basına çifte standart uygulanması tepkilere neden oluyor.
Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru’nun göreve başlamasının ardından Nevşehir’de görev yapan basın mensuplarına çifte standart uygulaması dikkatlerden kaçmıyor. Çat Belediye Başkanlığı görevinin ardından Yozgat’ta Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirilen, ardından da Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine başlatılan Kamil Duru’nun kentteki kendisine yakın bazı gazetecilere Özel İdare Genel Sekreterliğinin karla mücadelesini servis ettirirken İhlas Haber Ajansı’nı görmezden gelmesi dikkatlerden kaçmadı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru’nun bu tutumu karşısında Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in herhangi bir işlem yapıp yapmayacağı merak konusu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERZamanı donduran kadınlarZamanı donduran kadınlar
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor! En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!

Nevşehir Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
06:24
Sabah
07:50
Öğle
12:56
İkindi
15:29
Akşam
17:51
Yatsı
19:13

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Meydan Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Huzur Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

Kovid-19 tedavisi gören hemşire yaşamını yitirdi

Kovid-19 tedavisi gören hemşire yaşamını yitirdi

Kızılırmak'ta kaçak balık avlayan 3 kişiye cezai işlem uygulandı

Kızılırmak'ta kaçak balık avlayan 3 kişiye cezai işlem uygulandı

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, CoronaVac aşısı oldu

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, CoronaVac aşısı oldu

Nevşehir’de uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı

Nevşehir’de uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı

Avanos’ta uyuşturucudan 4 şüpheli yakalandı

Avanos’ta uyuşturucudan 4 şüpheli yakalandı

Kapadokya'da kar ve sis turistleri büyüledi

Kapadokya'da kar ve sis turistleri büyüledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.