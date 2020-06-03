YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir kapalı pazaryeri hafta sonu yeniden açılıyor

Nevşehir kapalı pazaryeri hafta sonu yeniden açılıyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 03.06.2020 09:20 | Son Güncelleme

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan Nevşehir Kapalı Pazar Yeri bu hafta sonu yeniden açılacak.Korona virüsle mücadelede normalleşme süreci kapsamında Nevşehir Kapalı Pazar Yeri’nin uzun bir aradan sonra yeniden açılacağı bildirildi.7 Haziran Pazar ve 8 Haziran Pazartesi günü açık olacak Nevşehir Kapalı Pazar Yeri’nde sebze ve meyvenin yanı sıra tahıl, bakliyat, peynir, zeytin gibi temel gıda maddeleri ile temizlik ürünleri, giyim, ayakkabı, bakkaliye, züccaciye, hırdavat, oyuncak gibi ürünlerinde satışına izin verilecek.Kurulacak olan pazar öncesinde vatandaşların hijyenik bir ortamda pazar alışverişlerini yapabilmeleri için pazar yeri içerisinde Nevşehir Belediyesi tarafından dezenfekte çalışması gerçekleştirilecek.Alınan tedbirler kapsamında tezgahlar arasında belirlenen mesafenin korunacağı pazar içerisinde ayrıca esnafların ve vatandaşların maske ve eldiven kullanmaları ve alışveriş sırasında sosyal mesafenin korunması için denetimler gerçekleştirilecek.Bu arada Nevşehir Kapalı Pazar Yeri’nin kapalı olmasından dolayı mahallelerde seyyar olarak satış yapmalarına izin verilen pazar esnafları 3 Haziran Çarşamba günü son kez tezgahlarını kuracak.Pazar yerinin açılması dolayısıyla bundan böyle seyyar olarak sebze ve meyve satışı yapılmasına müsaade edilmeyecek.

Nevşehir kapalı pazaryeri hafta sonu yeniden açılıyor

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan Nevşehir Kapalı Pazar Yeri bu hafta sonu yeniden açılacak.
Korona virüsle mücadelede normalleşme süreci kapsamında Nevşehir Kapalı Pazar Yeri’nin uzun bir aradan sonra yeniden açılacağı bildirildi.
7 Haziran Pazar ve 8 Haziran Pazartesi günü açık olacak Nevşehir Kapalı Pazar Yeri’nde sebze ve meyvenin yanı sıra tahıl, bakliyat, peynir, zeytin gibi temel gıda maddeleri ile temizlik ürünleri, giyim, ayakkabı, bakkaliye, züccaciye, hırdavat, oyuncak gibi ürünlerinde satışına izin verilecek.
Kurulacak olan pazar öncesinde vatandaşların hijyenik bir ortamda pazar alışverişlerini yapabilmeleri için pazar yeri içerisinde Nevşehir Belediyesi tarafından dezenfekte çalışması gerçekleştirilecek.
Alınan tedbirler kapsamında tezgahlar arasında belirlenen mesafenin korunacağı pazar içerisinde ayrıca esnafların ve vatandaşların maske ve eldiven kullanmaları ve alışveriş sırasında sosyal mesafenin korunması için denetimler gerçekleştirilecek.
Bu arada Nevşehir Kapalı Pazar Yeri’nin kapalı olmasından dolayı mahallelerde seyyar olarak satış yapmalarına izin verilen pazar esnafları 3 Haziran Çarşamba günü son kez tezgahlarını kuracak.
Pazar yerinin açılması dolayısıyla bundan böyle seyyar olarak sebze ve meyve satışı yapılmasına müsaade edilmeyecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aslında bu kadar büyükmüş! Aslında bu kadar büyükmüş!
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’de yeni parklar yapılıyor

Gebze’de yeni parklar yapılıyor

Kovid-19 tedavisi tamamlanan Şemdinli Belediye Başkanı Saklı taburcu edildi

Kovid-19 tedavisi tamamlanan Şemdinli Belediye Başkanı Saklı taburcu edildi

Akhisar Belediyesi, yeniden açılan işyerlerini dezenfekte ediyor

Akhisar Belediyesi, yeniden açılan işyerlerini dezenfekte ediyor

Başkan Yılmaz’dan yeniden kepenk açan esnafa ziyaret

Başkan Yılmaz’dan yeniden kepenk açan esnafa ziyaret

Tatvan’daki berber, kuaför ve güzellik salonlarından ‘korona virüs’ açıklaması

Tatvan’daki berber, kuaför ve güzellik salonlarından ‘korona virüs’ açıklaması

DPÜ’de ÖSYM İl Koordinasyon Kurul Toplantısı

DPÜ’de ÖSYM İl Koordinasyon Kurul Toplantısı

Nevşehir Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
03:23
Sabah
05:11
Öğle
12:44
İkindi
16:38
Akşam
20:08
Yatsı
21:48

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Açıkgöz Eczanesi
Merkez
Kadıoglu Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Meydan Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Huzur Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Lara Koleji Güreşte Nevşehir Birincisi Oldu

Lara Koleji Güreşte Nevşehir Birincisi Oldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Abdulgafur Büyükfırat:

Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Abdulgafur Büyükfırat:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.