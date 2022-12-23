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Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 24 şüpheli adliyede

23.12.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, internet siteleri üzerinden araç ve tatil evi kiralama vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla Nevşehir, Ankara, Mersin ve Hatay'da çeşitli adreslere düzenledikleri operasyonda yakalanan 24 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Nevşehir Adliyesi'ne götürüldü.

Polisin 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 21 Aralık'ta yakaladığı şüphelilerin yaklaşık bin kişiyi dolandırdığı, elde ettikleri 50 milyon liradan fazla parayı bahis siteleri aracılığıyla akladıkları, lüks hayat sürdükleri öne sürülmüştü.

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