YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir Şehitliği ve Şifa meydanındaki yeni düzenleme beğeni kazandı

Nevşehir Şehitliği ve Şifa meydanındaki yeni düzenleme beğeni kazandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 30.04.2020 10:58 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi tarafından Nevşehir Şehitliği ve Şifa Meydanı’nda yapılan yeni düzenlemeler büyük beğeni topladı.

Nevşehir Belediyesi tarafından Nevşehir Şehitliği ve Şifa Meydanı’nda yapılan yeni düzenlemeler büyük beğeni topladı. Çalışmalar kapsamında, şehitliğe üzerinde şehit Ömer Halisdemir’in fotoğrafının yer aldığı dev afiş, Şifa Meydanı’ndaki saat kulesi üzerine ise Türk Bayrağı yerleştirildi.
Nevşehir Belediyesi tarafından Aksaray yolu üzerinde bulunan Nevşehir Şehitliği’nde peyzaj, yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.
Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Kaldırım Mezarlığı karşısında bulunan Nevşehir Şehitliği’nin Aksaray Çevre Yolu kısmı için dev bir afiş hazırlandı.
Üzerinde ay yıldızlı Türk Bayrağı ile birlikte 15 Temmuz FETÖ’cü hain darbe girişimini akamete uğratacak kurşunu ateşleyerek hafızalara kazınan kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir’in fotoğrafının yer aldığı afişin montajı tamamlandı.
“Bir mermi ile ülkenin kaderini değiştiren birileri var” yazısının da yer aldığı, 10 metre yüksekliğindeki üç boyutlu dev afişin fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.
“Saat kulesi üzerine dev Türk bayrağı”
Nevşehir Devlet Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile eczanelerin bulunduğu Şifa Meydanı’nda da çalışma yapan Nevşehir Belediyesi, meydandaki saat kulesi üzerine dev bir Türk Bayrağı yerleştirdi.
Belediye ekiplerince montajı tamamlanan Türk Bayrağı saat kulesi üzerinde dalgalanırken, meydanda önümüzdeki günlerde çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının da gerçekleştirileceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Torosların sembolü! Onu koparan yandı, cezası... Torosların sembolü! Onu koparan yandı, cezası...
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Karaman'da kayıp kız çocuğu ağılda uyurken bulundu

Karaman'da kayıp kız çocuğu ağılda uyurken bulundu

Kahramanmaraş'ta otomobiline silahlı saldırı düzenlenen kişi cam parçalarıyla yaralandı

Kahramanmaraş'ta otomobiline silahlı saldırı düzenlenen kişi cam parçalarıyla yaralandı

İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı

İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

Nevşehir Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:05
Sabah
05:38
Öğle
12:43
İkindi
16:31
Akşam
19:39
Yatsı
21:06

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Cıhad Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.