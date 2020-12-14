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Nevşehir simidi tescillendi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 14.12.2020 14:00 | Son Güncelleme

Nevşehir’de fırın ustaları tarafından nohut mayası kullanılarak yapılan Nevşehir simidi, coğrafi işaret alınarak tescillendi.Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik (NEVESOB) Başkanı Mehmet Pınarbaşı yaptığı açıklamada, Nevşehir Simidinin tescillenmesi için yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlandığını, coğrafi işaret tescil belgesinin hayırlı olmasını söyledi.

Nevşehir simidi tescillendi

Nevşehir’de fırın ustaları tarafından nohut mayası kullanılarak yapılan Nevşehir simidi, coğrafi işaret alınarak tescillendi.
Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik (NEVESOB) Başkanı Mehmet Pınarbaşı yaptığı açıklamada, Nevşehir Simidinin tescillenmesi için yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlandığını, coğrafi işaret tescil belgesinin hayırlı olmasını söyledi. NEVESOB Başkanı Pınarbaşı açıklamasında, "Nevşehir’e özgü meşhur Nevşehir simidinin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve pazar payının artırılması amacıyla Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak Ahiler Kalkınma Ajansımızın teknik desteğiyle Temmuz ayında başlatmış olduğumuz çalışmamız hamdolsun ki olumlu neticelendi. Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile ilimizin bir değerinin tescillenmesi sağlanmış oldu. İnşallah bundan sonra ki süreçte ürünümüzün pazar payının artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Nevşehir simidi tescillendi

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