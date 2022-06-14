Nevşehir, Sivas ve Kırşehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir, Sivas ve Kırşehir'de sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araç ve yaya trafiği olumsuz etkilendi.

Nevşehir kent merkezinde etkisini gösteren sağanağın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklar, mazgalların tıkanmasıyla yağmur suyuyla doldu.

Suyla kaplanan yollarda araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Nevşehir Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin tahliyesi için çalışma yaparak tıkanan mazgalları açtı.

Öte yandan, Derinkuyu ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan sel, ilçeyi Niğde'ye bağlayan kara yoluna çamur taşıdı.

Kısa süreliğine trafiğe kapanan yolda Karayolları 67. Şube Şefliği ekipleri temizlik çalışması yaptı.

- Sivas

Sivas'ta öğleden sonra başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezindeki birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

Bazı vatandaşlar tıkanan mazgalları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.

Bazı iş yeri ve bodrum kattaki evleri su bastı.

Belediye ekipleri, temizlik çalışması yaptı.

- Kırşehir

Kırşehir'de sağanak Kaman ilçesinde etkili oldu.

İlçeye bağlı Savcılı Büyükoba köyünde meydana gelen su baskınlarına Kırşehir İl AFAD Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yağış bazı tarım arazilerini de olumsuz etkiledi.



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