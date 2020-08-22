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Nevşehir TAMP Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 22.08.2020 15:48 | Son Güncelleme

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ‘Nevşehir Çalışma Grubu Değerlendirme Toplantısı’ Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında gerçekleştirildi.İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri ve ilgili birimlerin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda afet ve acil durumlarla ilgili çalışmalarda etkin ve etkili müdahale için yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ‘Nevşehir Çalışma Grubu Değerlendirme Toplantısı’ Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında gerçekleştirildi.
İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri ve ilgili birimlerin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda afet ve acil durumlarla ilgili çalışmalarda etkin ve etkili müdahale için yapılan çalışmalar değerlendirildi. Çalışma gruplarının olası bir deprem sırası ve sonrasındaki çalışmaları ve sorumluluklarının görüşüldüğü toplantıda ana çözüm ortaklarının görevleri, yürütecekleri çalışmalar ve işlemler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Nevşehir’de oluşabilecek afetlere karşı yerel imkânların da değerlendirildiği toplantının açılış konuşmasında afetlere hazırlıklı olmanın büyük önem taşıdığını belirten Vali Becel, Nevşehir’in afet riski göz önüne alınarak meydana gelebilecek muhtemel afet ve acil durumlara karşı ana çözüm ortakları, kurum ve kuruluşların hazırlıklı olmaları, planlarının devamlı güncel halde bulundurulması ve yapılabilecek muhtemel tatbikatlara hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.
Valilik toplantı salonunda Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında düzenlenen toplantıya TAMP-Nevşehir ana çözüm ortakları, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

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