Nevşehir TEM Şube, 2020 yılında 67 kişiyi gözaltına aldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılında 52 operasyon sonrasında 67 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında FETÖ/PDY, DEAŞ, Hizbullah, El-Kaide, PKK, YPG gibi silahlı terör örgütlerine yönelik 52 operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonrasında 67 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 2 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör faaliyetleri içerisinde faaliyet gösteren 18 yabancı uyruklu şahıs ise deporte edildiği öğrenildi.

