Nevşehir Valisi Aktaş, ‘Alışverişlerinizi son güne bırakmayın’

Tüm Türkiye’de 23 Mayıs tarihinde başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Nevşehir Valisi İlhami Aktaş yapılacak olan işlerinizi son güne bırakmayın çağrısında bulundu.

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak ve Ramazan Bayramı sona erene kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Nevşehir Valisi İlhami Aktaş çağrıda bulundu. Vali Aktaş, “23-24-25-26 Mayıs 2020 tarihleri arasında Korona virüsle mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, yapacağımız giyim, market, bakkal, manav ve diğer tüm alışverişlerimiz ile mezarlık ziyaretlerimizi son güne bırakmadan bu günden başlayarak yapmamız, korona virüsle mücadele ve toplum sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Nevşehirli hemşerilerimizin korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına göstereceği duyarlılığa şimdiden teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

