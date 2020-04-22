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Nevşehir Valisi Aktaş, “Bugünlerde evimizden çıkmamamız çok önemli”

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 22.04.2020 11:27 | Son Güncelleme

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş korona virüs ile mücadele kapsamında bugünlerde evlerimizden çıkmamamız çok önemli, evlerimizde kalmaya devam edelim dedi.Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların gerekli olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısının ardından Nevşehir’de vatandaşlar bu çağrıya kulak vermeye devam ediyor.

Nevşehir Valisi Aktaş, “Bugünlerde evimizden çıkmamamız çok önemli”

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş korona virüs ile mücadele kapsamında bugünlerde evlerimizden çıkmamamız çok önemli, evlerimizde kalmaya devam edelim dedi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların gerekli olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısının ardından Nevşehir’de vatandaşlar bu çağrıya kulak vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Nevşehir Valisi İlhami Aktaş yaptığı açıklamada havaların ısınmasıyla birlikte korona virüs ile mücadelenin sekteye uğramaması için vatandaşlara evlerimizde kalmaya devam edelim çağrısında bulundu. Vali Aktaş, “Kıymetli hemşerilerimiz korona virüs ile mücadele kapsamında devletimizin almış olduğu tedbirlere uyalım. Bugünlerde evden çıkmamamız çok önemli. Evlerimizden çıkmayalım. Sağlığımız koruyalım. Bu duygu ve düşünceyle evde kalmanız temennisiyle hepinizin Ramazan ayını kutluyorum. Çocuklarımızın 23 Nisan Perşembe günü kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum” dedi.

Nevşehir Valisi Aktaş, “Bugünlerde evimizden çıkmamamız çok önemli”

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