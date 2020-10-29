Nevşehir Valisi Becel, 1923 doğumlu çınarları ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Cumhuriyetle yaşıt olan 1923 doğumlu 5 ulu çınarı evlerinde ziyaret etti.

Vali Becel ziyaret kapsamında 1923 doğumlu Fatma Altıntaş, Saadet Kılıç, Hatice Karaca, Fatma İzci ve Dilber Hameş’i evlerinde ziyaret ederek kendileriyle bir süre sohbet etti. Vali Becel, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97’inci yıl dönümü. Nevşehir’de yaşayan 1923 doğumlu Cumhuriyet yaşıtlarımızı, büyüklerimizi ziyaret ederek yanlarında olduk. Kendilerine kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim ve Şanlı Bayrağımızı hediye ettik” dedi.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren 1923 doğumlu yaşlılar ise Vali Becel’e teşekkür ettiler.

