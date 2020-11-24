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Nevşehir Valisi Becel, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 24.11.2020 10:03 | Son Güncelleme

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum dedi.Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Nevşehir Valisi Becel, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum dedi.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında "Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum" diyerek şu ifadelere yer verdi;
“Milletlerin ve medeniyetlerin birbirleri ile kıyasıya bir yarış içerisinde olduğu günümüzde; toplumumuz için kuşkusuz en önemli vazife eğitim-öğretimin baş aktörleri olan öğretmenlerindir. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz; ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ sözüne hayat veren kadim medeniyetimizin önemli bir temsilcisidirler. Milletimizin geleceğini imar ve inşa ile görevli olan başta şehit öğretmenlerimizi ve aramızdan ayrılanları rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle ilimizde görev yapan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutlar, başarılar dilerim.”

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