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Nevşehir Valisi Becel, Belediye Başkanı Arı’yı ziyaret etti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 03.07.2020 16:39 | Son Güncelleme

Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Nevşehir’e atanan Vali İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya iade-i ziyarette bulundu.Geçtiğimiz günlerde Nevşehir Valisi olarak yeni görevine başlayan Vali İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.Vali Sezer ile Belediye Başkanı Arı başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette bir süre sohbet etti.Başkan Arı, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Vali Sezer’e yeni görevinde başarılar diledi.

Nevşehir Valisi Becel, Belediye Başkanı Arı’yı ziyaret etti

Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Nevşehir’e atanan Vali İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya iade-i ziyarette bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Nevşehir Valisi olarak yeni görevine başlayan Vali İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.
Vali Sezer ile Belediye Başkanı Arı başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette bir süre sohbet etti.
Başkan Arı, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Vali Sezer’e yeni görevinde başarılar diledi. Nevşehir Belediyesi’nin gerçekleştireceği ve süren projelerine ilişkin Vali Becel’e bilgiler aktaran Başkan Arı, Nevşehir’i Türkiye’nin marka kentlerinden biri haline getirebilmek için büyük bir gayretle çalıştıklarını söyledi.
Vali Becel ise, Nevşehir’de görev yapacak olmaktan dolayı mutluluğunu ifade ederek Başkan Arı’ya çalışmalarında başarılar diledi.

Nevşehir Valisi Becel, Belediye Başkanı Arı’yı ziyaret etti

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