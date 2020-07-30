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Nevşehir Valisi Becel, Kurban Bayramı mesajı yayımladı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 30.07.2020 13:56 | Son Güncelleme

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında Nevşehir halkının bayramını kutladı.Vali Becel mesajında, “Bayramlar karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı günlerdir.

Nevşehir Valisi Becel, Kurban Bayramı mesajı yayımladı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında Nevşehir halkının bayramını kutladı.
Vali Becel mesajında, “Bayramlar karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı günlerdir. Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele konusunda tüm dünyaya örnek olan ülkemizin ve vatandaşlarımızın, kurban bayramı nedeniyle daha da dikkatli olması büyük önem arz etmektedir. Korona virüs salgınıyla mücadelemizde özellikle bayram münasebetiyle dost ve akraba ziyaretlerine bir süreliğine ara vermemiz, toplu bayramlaşma ve ziyaretlerden uzak durmamız, kurban kesim yerlerinde bulunduğumuz süre içerisinde de sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uymamız, hem kendi sağlığımız hem de toplumumuzun sağlığı açısından çok önemlidir. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram günlerinin sevincini, ülke olarak hep birlikte yaşayarak dayanışmanın en güzel örneğini oluşturacağımıza yürekten inanıyor ve Kurban Bayramına kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; mübarek Kurban Bayramı’nın ülkemize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyor, hizmet etmekten onur ve mutluluk duyduğum siz değerli Nevşehirli hemşerilerimin ve tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı en iyi dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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