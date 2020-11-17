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Nevşehir yeni bir cazibe merkezi daha kazanıyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 17.11.2020 14:37 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi tarafından Göre yolu üzerinde bulunan Mostar Köprüsü’nün bulunduğu alana gösteri havuzu yapılıyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından Göre yolu üzerinde bulunan Mostar Köprüsü’nün bulunduğu alana gösteri havuzu yapılıyor. Yaklaşık 2 bin metre karelik bir alanda oluşturulacak ve etrafında lavanta bahçelerinin bulunacağı havuzda ışıklı ve müzikli su gösterileri yapılacak.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bir yandan şehrin mevcut altyapısının yenilenmesi için milyonlarca lira tutarındaki yatırımla altyapı hamlesini sürdürürken bir yandan da şehre yeni cazibe merkezleri kazandırmak için çalışmalar sürdürdüklerini kaydetti.
Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Göre yolu üzerinde bulunan Mostar Köprüsü’nün olduğu alanda gösteri havuzu yapımı için geçtiğimiz günlerde çalışmalara başladığını kaydeden Arı, yapım çalışmalarının 2021 Nisan ayı öncesinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.
2 bin metre karelik bir alanda Dubai’de bulunan gösteri havuzunun bir benzerinin oluşturulacağını ve burada her akşam müzik eşliğinde ışık ve su gösterilerinin yapılacağını anlatan Arı, havuzun etrafına ise 30 bin lavanta fidesinin dikilerek muhteşem bir lavanta bahçesi oluşturulacağını kaydetti.
Işık ve su gösterilerinin hem Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir hem de önümüzdeki günlerde restorasyon çalışmaları başlayarak turizme açılacak olan Meryem Ana Kilisesi’ne gelen ziyaretçiler tarafından da izlenebileceğini söyleyen Arı, “Kısa süre önce turizme kazandırdığımız Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir 100 bin ziyaretçi ağırladı. Hem yerli hem de yabancı turistlerce büyük ilgi gören bu bölgeye daha fazla turist çekebilmek amacıyla yeni bir proje başlatıyoruz. Bu alanda oluşturacağımız gösteri havuzunda özellikle her akşam yarım saatte bir ışık ve su gösterileri yapılacak. Su ve ışığın muhteşem gösterisi ile birlikte eşsiz güzellikteki lavanta bahçesi buranın adeta çehresini değiştirecek.” dedi.

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