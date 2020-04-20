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Nevşehir'de 13 bin 985 kişiye nakdi yardım yapıldı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 20.04.2020 23:48 | Son Güncelleme

Nevşehir'de 13 bin 985 kişiye nakdi yardım yapıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 13 bin 985 kişiye 1000'er lira nakdi yardım ödemesi yapıldı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarınca il genelinde, 1'inci faz ödemelerinde 6 bin 131 kişiye, 2'nci faz ödemelerinde ise 7 bin 854 vatandaşa 1000'er lira nakdi destek ödemesi gerçekleştirildi.

Ödemelerin, vatandaşların PTT şubelerine gitmelerine gerek kalmadan Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla, evlerinde elden teslim edilerek yapıldığının kaydedildiği açıklamada, il genelinde 13 milyon 985 bin liranın hak sahiplerine ulaştırıldığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomik istikrar Kalkanı Paketi Nevşehir Nevşehir Valiliği

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