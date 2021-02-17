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Nevşehir’de 15 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

17.02.2021 10:21 | Son Güncelleme:
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ile Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Nevşehir ve Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.M.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ile Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir ve Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.M. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.M. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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